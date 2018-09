Jovens soltos após confissão do 'maníaco' são julgados em SP

rês acusados pelo assassinato de Vanessa Batista de Freitas, de 22 anos, são julgados nesta terça-feira, 18, no Fórum Criminal de Guarulhos. O ex-companheiro da jovem, Renato Correia de Brito, William César de Brito Silva e Wagner Conceição da Silva são acusados de terem violentado e assassinado a moça, em 2006. A família de Vanessa contratou um assistente de acusação para atuar no júri. O criminalista Eugênio Malavasi vai sustentar que os três são culpados pelo homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima), apesar da suposta confissão de Leandro Basílio Rodrigues, de 19 anos, chamado pela polícia de "Maníaco de Guarulhos". Vídeo reforça dúvidas sobre o caso No último dia 9, o Estado revelou dois vídeos - um gravado pela Justiça e outro pelo Setor de Homicídios de Guarulhos - que reforçam as dúvidas sobre a autoria do crime. Ao delegado, Rodrigues admitiu ter abordado e assassinado a vítima. Em depoimento ao juiz, o rapaz voltou atrás e disse que só confessou porque foi torturado. "Espero que o promotor do caso atue a nosso favor", disse o pai da vítima, João Jerônimo de Freitas Borges. "Mas se ele resolver inocentar os três, o advogado vai fazer o papel da acusação." O julgamento dos três promete ser polêmico. Em setembro, após a suposta confissão de Rodrigues, os três rapazes foram colocados em liberdade. Eles passaram dois anos presos no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos. "Nossa convicção é de que o crime foi cometido pelos três mesmo. O maníaco disse que foi torturado para confessar", argumentou o pai da vítima. O Ministério Público Estadual (MPE) não revela qual será a estratégia no júri, marcado para o dia 18. O promotor que vinha atuando no caso, Marcelo de Oliveira, já adiantou que não vai participar do julgamento. "Já emiti minha opinião (de que os três são inocentes). Prefiro que um promotor isento participe desse júri." Após a suposta confissão de Rodrigues, o MPE determinou a abertura de inquérito para apurar a denúncia de que os três rapazes haviam sido torturados para confessar o crime. No boletim de ocorrência do dia em que o corpo de Vanessa foi encontrado, o delegado Paulo Roberto Poli Martins escreveu que Renato confessou o crime "espontânea e voluntariamente" aos policiais que o prenderam. Também acusou o rapaz de ter tentado subornar os PMs com R$ 20 mil. William e Wagner, os outros dois acusados, sempre negaram participação no crime.