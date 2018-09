Jovens somem no mar do Guarujá, segundo bombeiros Dois jovens desapareceram em praias do Guarujá, no litoral de São Paulo. O primeiro caso trata-se de um rapaz de 27 anos, morador de Bragança Paulista, no interior. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele teria entrado no mar com amigos na Praia da Enseada, no fim da noite de ontem. De acordo com a corporação, após saírem da água, os rapazes notaram que o amigo havia sumido. Ainda segundo os bombeiros, por volta das 10 horas de hoje, um jovem de 19 anos, de Jundiaí, afogou-se na Praia de Pitangueiras, situada ao lado direito da Enseada. O rapaz e mais quatro amigos foram puxados pela correnteza. Dois guarda-vidas avistaram o grupo, mas conseguiram socorrer apenas quatro dos cinco jovens. No início desta tarde, seis bombeiros em três embarcações realizavam buscas no mar para tentar encontrar os corpos dos desaparecidos.