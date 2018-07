Jovens suecos posam com 'tudo o que têm' em ensaio sobre consumismo

Consumismo

A sueca Sanna Kvist, de 26 anos, fotografou estudantes de seu país com tudo o que possuíam para um ensaio intitulado "All I Own" ("Tudo o que possuo", em tradução literal).

O objetivo da fotógrafa é criticar o consumismo exagerado e nos fazer questionar se realmente precisamos de tudo o que compramos.

Além das críticas aos supérfluos, Kvist também quis denunciar a deterioração na qualidade de vida dos jovens suecos, considerada até então uma das melhores do mundo.

Segundo ela, os jovens de sua geração, nascidos na década de 80, vivem pior do que seus pais, ainda que sejam, em sua opinião, injustamente criticados pelo individualismo e consumismo exagerados.