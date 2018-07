Jovens suspeitos de envolvimento em chacina são presos

"Eles participaram ativamente das mortes. Eles não admitem os crimes, mas dão informações que nos ajudam a montar o quebra-cabeça", disse o delegado Júlio Silva Filho, responsável pelo inquérito. Segundo ele, os dois seriam gerentes do tráfico na comunidade da Chatuba, ocupada pela polícia na madrugada de terça-feira. Silva Filho já pediu a prisão preventiva de oito suspeitos de participação no crime. A polícia acredita que cerca de 20 homens atuaram na chacina.

No quarto dia de buscas na área, também foi localizada uma gaiola que seria de José Aldeci Júnior, de 19 anos, que continua desaparecido. O pai dele, José Aldeci Silva, esteve na delegacia para reconhecer o objeto. Ele também reconheceu os suspeitos e afirmou que eles seriam os autores do crime.

Os adolescentes presos supostamente estariam envolvidos com a quadrilha que cometeu a chacina na Favela de Chatuba. Guilherme Lima Francisco, conhecido como Foca, foi preso na região conhecida como Jacutinga, e é apontado como traficante.

Outro suspeito, Daniel Dias Cerqueira dos Santos, de 22 anos, seria um olheiro do tráfico encarregado de observar a aproximação de pessoas estranhas na favela. Ainda de acordo com o delegado, Santos, que é ex-militar, teria ordenado que os traficantes atirassem contra os familiares das vítimas durante as buscas pelos jovens desaparecidos, no sábado.