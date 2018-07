Jovens tentam roubar churrascaria e são mortos a tiros Dois rapazes morreram após torça de tiros com a polícia, durante tentativa de roubo a uma churrascaria em Curitiba no final da manhã de hoje. Por volta das 11h30, os policiais receberam um chamado por roubo na churrascaria na Avenida Comendador Franco. Quando a PM chegou ao local, os soldados tentaram abordar os suspeitos, mas eles reagiram a tiros e foram alvejados. Os rapazes tinham 19 e 24 anos. Com eles foram encontradas duas armas de fogo.