Jovens travestis são apreendidos ao assaltar motorista

Em patrulhamento, policiais militares da 2ª Companhia do 16º Batalhão, ao se aproximarem do local do crime, ouviram os gritos da vítima, de prenome Daniel, que trabalha como operador master na TV Bandeirantes, e conseguiram deter a dupla, que já havia quebrado um dos vidros do carro com uma pedra e invadido o Fox pela porta traseira.

Em poder dos criminosos os policiais apreenderam um celular, um relógio, uma carteira, uma corrente e uma aliança, tudo roubado do mesmo motorista. Os assaltantes foram encaminhados para o 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi, e devem ser levados para a Fundação Casa (antiga Febem).