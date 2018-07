JPMorgan diz que SEC deve acioná-lo por títulos hipotecários

O maior banco dos Estados Unidos, em um documento arquivado aos reguladores nesta quarta-feira, afirmou que funcionários do Securities and Exchange Commission (SEC) contaram à companhia em janeiro que eles devem recomendar que a comissão apresente na Justiça casos contra a companhia.

Um possível caso envolve análise e divulgação de fatos do banco por trás de dois conjuntos de títulos hipotecários, disse o JPMorgan.

Uma segunda investigação envolve empréstimos usados em títulos hipotecários criados pelo Bear Stearns, banco de investimento que quebrou e foi comprado pelo JPMorgan em 2008.

Os comunicados do JPMorgan, que incluem os arquivamentos anuais à SEC, seguem divulgações similares aos do Goldman Sachs e Wells Fargo, na terça-feira.

Os funcionários da SEC frequentemente notificam objetos de investigações em que pesam acusações de prejuízo civil e oferecem a eles a chance de se defender contra as ações judiciais.

As divulgações são o mais recente sinal de que o governo está elevando as ações contra bancos que lastrearam títulos com empréstimos durante o boom imobiliário.

Mais tarde, as hipotecas ocultas vieram à tona, resultando em bilhões de dólares em perdas para investidores.

(Por David Henry em Nova York)