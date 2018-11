JSL aprova relação de troca de ações em incorporação da Simpar

"A incorporação de ações da Simpar Concessionárias implicará na emissão pela JSL de 15.469.534 novas ações ordinárias, as quais serão entregues aos atuais acionistas da Simpar Concessionárias", afirmou a JSL em comunicado ao mercado.

Essa relação de substituição já considera a quantidade de ações a serem emitidas pela JSL por causa da futura incorporação da Rodoviário Schio, cuja aquisição foi aprovada em assembleia geral extraordinária (AGE) realizada também na quinta-feira.

A Simpar, segundo a JSL, é a maior rede do país de concessionárias de automóveis novos e usados da marca Volkswagen, com 17 lojas, e também a maior rede de lojas de caminhões e ônibus da montadora alemã no Brasil, com 8 pontos de venda.

A JSL afirma que entre os motivos para a compra da rede de concessionárias está a ampliação de canais de venda de veículos usados em suas operações logísticas com redução de depreciação do valor deles.

A JSL convocará uma AGE para 9 de janeiro para deliberar sobre a operação.

(Por Diogo Ferreira Gomes)