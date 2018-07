Jucá derruba convocação de Blat para ir ao Senado Coube ao líder do governo, senador Romero Jucá (PMDB-RR), liderar o movimento da base aliada para impedir a convocação do promotor José Carlos Blat, do Ministério Público de São Paulo, para falar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado sobre as denúncias contra o novo tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. Ele foi presidente e diretor financeiro da Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop).