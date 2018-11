Jucá fará projeto para regulamentar direito de resposta

Em 2005, Jucá apresentou projeto de lei que alterava os artigos da Lei de Imprensa que tratavam do direito de resposta. Seu projeto tramita em conjunto com um do senador Marcelo Crivella (PRB-RJ). As propostas estão paradas na Comissão de Ciência e Tecnologia desde março de 2007. ?Agora vou ajustar a minha proposta e apresentar um novo projeto?, afirmou o líder do governo.

Na proposta que está parada no Senado, Jucá prevê que ?a divulgação da resposta seja feita no mesmo dia da semana em que o agravo foi divulgado?, além de estabelecer sua publicação na mesma página e com o mesmo tamanho da notícia que deu origem ao direito de resposta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.