Judeu ajuda a construir SP e tem dia de festa

De acordo com a Confederação Israelita do Brasil (Conib), uma das maiores riquezas da capital paulista é a possibilidade de convivência pacífica entre todas as comunidades, religiões e raças.

O acolhimento é um dos motivos para que São Paulo tenha sido destino de milhares de judeus desde o início do século 19. Quando os judeus deixaram para trás as más condições de vida, muitos vitimados por antissemitismo e perseguições, quantidade significativa escolheu a capital paulista.

Segundo a Federação Israelita do Estado, no início da década de 1930 havia em São Paulo de 15 mil a 20 mil judeus. Boa parte se estabeleceu no Bom Retiro, no centro, e atuou no comércio e na fabricação de roupas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.