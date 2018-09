Juiz baleado em blitz no Rio cogita ação contra polícia O juiz Marcelo Alexandrino, baleado por policiais civis durante uma blitz no último dia 2, deixou hoje o hospital após nove dias internado. Ele afirmou que deverá entrar com medida judicial contra a polícia. "Claro que vamos estudar esta medida", afirmou ao deixar o hospital. Ele ressalvou, no entanto, que sua prioridade no momento é a recuperação do filho e da enteada, também baleados, que permanecem internados.