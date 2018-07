Juiz condena 6 a devolver R$ 4 mi por desvio na Ceagesp Os responsáveis pelo desvio de mais de R$ 4 milhões da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) deverão devolver o dinheiro, segundo decisão do juiz federal substituto Douglas Camarinha Gonzales, da 7ª Vara Cível Federal de São Paulo. No julgamento, cinco réus foram condenados a devolver a verba. O magistrado também anulou o contrato da Ceagesp com a Cooperativa dos Permissionários dos Varejões do Estado de São Paulo (Coopervar).