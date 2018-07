Juiz condena acusado de estupro e roubo em hotel no Rio

"Os gravíssimos delitos cometidos, além dos fortes indícios do cometimento de inúmeros outros delitos patrimoniais e sexuais de características semelhantes, evidenciam que o réu é um perigoso criminoso serial, fazendo-se extremamente necessária para a preservação da ordem pública a manutenção de sua custódia", afirmou.

Em 9 de novembro, duas estudantes de Brasília, de 18 e 19 anos, estavam hospedadas em um hotel em Ipanema, para assistir ao show da cantora Lady Gaga no Rio. As jovens voltavam de uma boate, às 4h da manhã, quando foram abordadas pelo réu, na porta do quarto do hotel. O homem, armado, espancou as estudantes, estuprou uma delas e fugiu com as malas e os pertences das vítimas. O caso foi registrado na 14ª Delegacia de Polícia (Leblon). O suspeito foi preso em janeiro.