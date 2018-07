Juiz confirma atriz de 16 anos, mas proíbe seio à mostra

No dia 8 de julho, o juiz havia proibido a participação da atriz na peça, amparado pelo artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que proíbe menores de 18 anos nus ou seminus nos eventos artísticos. Na peça, há uma cena sensual na qual o personagem da atriz descobre o sexo. O musical voltou a São Paulo no dia 10 de julho e deve ficar em cartaz até 15 de agosto, no Teatro Shopping Frei Caneca, no Shopping Frei Caneca.