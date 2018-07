Juiz da Bahia acusa perita do caso Isabella de mentir

O juiz da 1ª Vara do Júri de Salvador (BA), Cássio Miranda, afirmou nesta quinta-feira, 18, que a perita Delma Gama - contratada pela defesa do casal Nardoni junto com o médico-legista George Sanguinetti, que apresentou laudos contestando o Instituto de Criminalística de São Paulo - mentiu sobre o medicamento que havia ingerido antes de depor, no dia 12. Delma desmaiou no início da sessão, que acabou sendo suspensa. Veja também: Após duas faltas, perita do caso Isabella depõe à Justiça A cronologia de todo o caso Tudo o que foi publicado sobre o caso Isabella "Foi solicitado um parecer sobre o medicamento que ela disse ter utilizado antes de chegar ao fórum e os médicos disseram que, apenas com a substância que declarou ter ingerido (Rivotril), ela estaria apta a depor", disse Miranda. "No laudo que pedimos, porém, ficou constatado que ela estava sob efeito de outro medicamento (Propofol, um anestésico geral de curta duração), de uso exclusivo hospitalar." Miranda, porém, descarta a hipótese de marcar um novo depoimento para a perita em Salvador. "Estamos encaminhando o laudo para o Ministério Público de São Paulo, que é a comarca do processo, para que as providências sejam tomadas." Isabella Nardoni morreu no dia 29 de março deste ano, após ser jogada da janela do apartamento onde moravam seu pai, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Anna Carolina Jatobá. O casal está preso acusado de cometer o crime.