Juiz de PE ordena que Estado pague mudança de sexo

Confiante, Alexandre não escondeu a emoção. "Eu nunca me senti mulher. Sabia que estava no corpo errado. É tanto que em 1999, ainda jovem procurei a ajuda de médicos. Era como se eu estivesse em uma prisão. Sofri bastante, mas também tive muito apoio. Decidi brigar na Justiça para que o Estado pagasse porque não tenho condições financeiras de arcar com a cirurgia", destacou o paciente, que prefere ser tratado como homem, apesar de ainda não ter a identidade masculina civilmente reconhecida.

Fisicamente, as mudanças no corpo de Alexandre foram acontecendo ao longo dos últimos doze anos. "Tive acompanhamento clínico e psicológico desde o início. Passei por tratamentos hormonais, fiz cirurgia para a extirpação do útero e dos seios e aos poucos fui ganhando a aparência que tanto sonhei. Agora é a etapa final", comemorou. O Processo foi acompanhado de perto por vários profissionais do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. "Estamos todos felizes pelo Alexandre. Ele sabe o que quer e temos certeza de que será muito feliz com sua decisão", comentou a enfermeira Lúcia Silva, que há pelo menos seis anos acompanha o caso do paciente.

Com a metoidioplastia o clitóris hoje existente será atrofiado e será unido à uretra. Na sequencia será feito um enxerto de músculos na área, criando um pênis que terá as mesmas funções do pênis comum.

Respeitado no mundo jurídico, o juiz Marcos Nonato é conhecido por possuir um perfil conciliador. "Ele é um homem que tenta sempre se colocar no luar do outro. Se tomou esta decisão, é porque sentiu que era o correto e que estaria ajudando este cidadão", declarou a advogada Sávia Dias, que atua no Fórum de Jaboatão há mais de dez anos. Apesar das tentativas a reportagem não conseguiu contato com o juiz.