Juiz decreta prisão de 4 PMs por morte de engenheira O juiz Fábio Uchôa, do 1º Tribunal do Júri, decretou hoje a prisão de quatro policiais militares acusados de envolvimento no desaparecimento da engenheira Patrícia Franco. Os quatro foram denunciados pelo Ministério Público Estadual por ocultação do corpo da moça e dois deles, pelo assassinato. A decisão foi tomada um ano e dez dias depois de Patrícia ter desaparecido, aos 24 anos, quando voltava para casa, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.