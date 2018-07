Juiz decreta prisão de assassinos de ambientalistas O juiz Murilo Lemos Simão, da comarca de Marabá (PA), decretou hoje, mas com informação liberada ontem pela assessoria do Tribunal de Justiça, a prisão preventiva dos acusados pela morte, no dia 24 de maio deste ano, do casal de ambientalistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo Silva, em Nova Ipixuna, no sudeste do estado. Simão estava sob críticas de movimentos sociais, que o acusam de ter contribuído para a fuga dos assassinos ao indeferir dois pedidos de prisão encaminhados no decorrer do inquérito policial e com parecer favorável do Ministério Público.