Juiz decreta prisão de PMs acusados de matar motoboy O juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri do Estado de São Paulo decretou ontem a prisão preventiva de 12 policiais militares suspeitos de envolvimento na morte do motoboy Eduardo Luiz Pinheiro dos Santos, ocorrida há dois meses. Segundo a PM, os policiais já estão sendo recolhidos pela Corregedoria da Polícia Militar e serão levados para o Presídio Militar Romão Gomes.