Juiz decreta segredo de Justiça no caso Glauco

Os detalhes sobre o julgamento serão informados em nota do juiz através da assessoria de imprensa da Justiça Federal do Paraná. Nunes está sendo julgado por resistência, tentativa de homicídio, porte de arma de fogo de uso permitido, roubo, constrangimento ilegal, violação de domicílio, tortura e homicídio consumado. Glauco e seu filho Raoni foram mortos em março do ano passado, durante uma tentativa de assalto à casa da família.