Um juiz federal dos EUA derrubou a moratória de seis meses na exploração de petróleo em águas profundas determinada pelo governo de Barack Obama. Segundo o magistrado Martin Feldman, de New Orleans, a conclusão do governo de que, se um poço vazou, outros estariam a ponto de vazar, foi precipitada. A Casa Branca deve apelar. A maioria dos americanos é favorável à exploração de petróleo no mar.