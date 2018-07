Juiz determina devolução de lixo à Inglaterra até terça As toneladas de lixo desembarcadas ilegalmente no Porto de Santos (SP) nas últimas semanas devem ser devolvidas à Inglaterra até terça-feira. A decisão é do juiz da 6.ª Vara da Justiça Federal em Santos, Antonio André Muniz Mascarenhas de Souza, que acatou pedido da empresa Mediterranean Shipping do Brasil Ltda., responsável pelo transporte do lixo, solicitando prazo de quatro dias para a realização da tarefa. Ontem a Justiça havia determinado que os 41 contêineres que estão no Estado fossem remetidos à Inglaterra até as 24 horas de hoje.