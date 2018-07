Juiz do caso Cachoeira diz sofrer ameaça e pede afastamento

Ele foi removido para a 12a vara da Goiás, que não cuida de temas criminais.

O pedido foi encaminhado ao desembargador Carlos Olavo, que é o corregedor do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), no dia 13 de junho.

No ofício, Lima relata sua atuação na vara criminal e diz que já foi alvo de ameaças de morte por parte de uma facção criminosa que atua em São Paulo em outra investigação, e que no âmbito da operação Monte Carlo denunciou 75 policiais civis, militares e federais.

"Minha família, em sua própria residência, foi procurada por policiais que gostariam de conversar a respeito do processo atinente a operação Monte Carlo, em nítida violência velada, visto que mostraram que sabem quem são meus familiares e onde moram", diz o magistrado no ofício.

"Pelo que se tem informação, até o presente momento, há crimes de homicídio provavelmente praticados a mando por réus do processo pertinente a operação Monte Carlo, o que reforça a periculosidade da quadrilha", continua o texto.

Ele também pediu que a corregedoria do TRF1 permita que ele goze um período de três meses de férias, já vencidos, a partir de setembro, quando pretende viajar para fora do país.

Nesta terça-feira, o líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias (PR), apresentou requerimento à CPI do Cachoeira, que investiga a relação dele com agentes públicos e privados, requerimento para convocar o magistrado para falar sobre à operação na comissão.

Sabendo da disposição do juiz, o relator da comissão, deputado Odair Cunha (PT-MG), foi até Goiânia se reunir pessoalmente com ele e negociar o compartilhamento dos documentos da investigação Monte Carlo que ainda não foram enviados à CPI.

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) emitiu nota para declarar apoio irrestrito ao magistrado e questionou a divulgação do ofício de Lima.

"A Ajufe está prestando total assistência ao magistrado e considera grave a divulgação indevida do ofício dirigido à corregedoria regional da Justiça Federal da 1a Região", diz a nota.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)