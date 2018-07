Juiz dos EUA proíbe brasileiro de cumprir pena no País O juiz Michel Viliani, da Corte de Las Vegas, nos Estados Unidos, rejeitou pedido dos advogados do brasileiro João Idelfonso, condenado por crimes sexuais, para que ele possa cumprir a pena no Brasil. O apelo é para que sejam atendidas normas da Convenção Interamericana sobre Cumprimento de Sentenças Penais no Exterior, firmada com a adesão dos EUA, em 1993, em Manágua.