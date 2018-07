Juiz é investigado por dirigir embriagado O juiz Francisco Orlando de Souza, de 57 anos, do Tribunal de Justiça de São Paulo, é investigado por suspeita de desacato, desobediência e ameaça, além de dirigir sem carteira e embriagado em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Na noite de ontem, o magistrado se envolveu em uma briga de trânsito na Avenida Armando Ítalo Setti, na frente do 1.º DP. Policiais teriam visto Souza alterado e a vítima acuada no carro. "Eu sou juiz! Isso não vai ficar assim", teria dito, já na delegacia. Souza negou as acusações.