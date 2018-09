Juiz endurece exigências para festas rave em Campinas As festas raves que acontecem em Campinas, no interior de São Paulo, terão mais dificuldade para conseguir alvará da prefeitura. Sentença do juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da cidade, Mauro Iuji Fukumoto, determina que os alvarás devem ser limitados pela Lei Municipal nº 11.749/03, que exige dos organizadores a elaboração de laudo acústico para os eventos realizados após as 22 horas. A decisão é resposta a ação civil pública do Ministério Público (MP). Cabe recurso.