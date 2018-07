Juiz federal acata denúncia contra 11 militares do Rio O juiz federal Marcelo Granado, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, acatou hoje a denúncia que lhe foi apresentada à tarde pelos procuradores da República Patrícia Núñez Weber, Neide Cardoso de Oliveira, José Augusto Vagos e Fábio Seghese contra os 11 militares do Exército envolvidos na morte de três jovens do Morro da Providência. Granado marcou para quinta-feira o interrogatório dos réus Vinicius Ghidetti de Moraes Andrade, Leandro Maia Bueno, José Ricardo Rodrigues de Araújo, Bruno Eduardo de Fátima, Renato de Oliveira Alves e Júlio Almeida Ré. Na sexta-feira, ele interrogará os acusados Rafael Cunha da Costa Sá, Sidney de Oliveira Barros, Fabiano Elói dos Santos, Samuel de Souza Oliveira e Eduardo Pereira de Oliveira. Apesar de todos terem sido acusados por triplo homicídio, triplamente qualificado, é possível que, após a instrução do processo, alguns sejam inocentados se "não restar claro o dolo de matar, seja direto ou eventual".