Juiz libera exibição de 'A Serbian Film'

Em sua decisão, o juiz federal da 3.ª Vara da Justiça de Minas Gerais, Ricardo Machado Rabelo, considerou "que não há mais razões de natureza jurídica que impeçam a exibição do filme". "Agora que o filme está liberado, vamos estudar uma estratégia de lançamento nas salas, já que há festivais de cinema interessados em exibi-lo", declarou Raffaele Petrini, distribuidor do filme no Brasil. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.