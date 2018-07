Juiz manda prender acusados de matar extrativistas A Justiça do Pará decretou ontem a prisão preventiva dos três acusados de matar o casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva. A decisão é do juiz Murilo Lemos Simão, titular da Vara de Violência Contra a Mulher da Comarca de Marabá. As vítima foram mortas no dia 24 de maio em um assentamento em Nova Ipixuna, no sudeste do Estado.