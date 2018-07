Juiz nega liberdade ao pai e à madrasta de Bernardo O juiz Marcos Luís Agostini, da comarca de Três Passos, manteve a prisão preventiva do médico Leandro Boldrini e da enfermeira Graciele Ugulini, pai e madrasta do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, encontrado morto no dia 4 de abril deste ano. A decisão foi tomada na sexta-feira, 8, e refuta o argumento das defesas, que, nos pedidos de revogação, alegaram excesso de prazo na instrução penal, destacando que, diante da complexidade do caso, o processo tem andado com celeridade.