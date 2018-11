Juiz nega pedido de novo júri ao casal Nardoni O juiz Maurício Fossen, da 2ª Vara do Júri do Fórum de Santana, negou hoje o pedido de novo júri para Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jabota. Fossen, no entanto, aceitou o recurso de apelação da defesa para recorrer a instâncias superiores.