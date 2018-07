Juiz nomeia novo tutor para filhos de Michael Jackson

O magistrado Mitchell Beckloff decidiu que temporariamente os menores Prince Michael, de 15 anos, Paris, de 14, e Blanket Jackson, de 10, ficarão sob a guarda de um primo deles, Tito Jackson Jr., de 34 anos. Beckloff também proibiu as crianças de serem tiradas da Califórnia sem autorização judicial.

A decisão ocorre após uma semana caótica, com relatos conflitantes sobre a saúde e paradeiro da mãe de Michael, Katherine, de 82 anos, que foi dada como desaparecida por sua neta Paris, para que depois a família informasse que a matriarca estava descansando com parentes no Arizona.

Katherine Jackson recebeu a guarda das crianças depois da morte do cantor de "Thriller", em 2009, aos 50 anos, vítima de uma overdose de medicamentos.

Tito Jackson Jr. é filho de Tito, irmão de Michael.

(Reportagem de Jill Serjeant)