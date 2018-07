Juiz nos EUA suspende processo entre Google e escritores

A Authors Guild, que há sete anos entrou com processo contra o Google por causa dos planos de criar a maior livraria digital do mundo, consentiu com a suspensão, segundo o juiz de uma corte de apelação em Nova York.

Em um caso que envolve bilhões de dólares, a corte de apelação deu ao Google permissão para recorrer contra a decisão de 31 de maio por parte de um juiz que permitiu aos autores processar a companhia como um grupo, em vez de individualmente. A corte ainda não agendou a audiência da apelação.

Em março de 2001, o juiz Denny Chin recusou uma proposta de acordo de 125 milhões de dólares na corte distrital de Manhattan, alegando que o Google passaria a ter muito mais poder para copiar livros em massa sem a permissão dos autores.

(Por Grant McCool)