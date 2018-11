Juiz ordena vacinação contra meningite em Rio Preto-SP Todos os moradores de São José do Rio Preto, no noroeste de São Paulo, serão vacinados contra a meningite, doença que matou seis pessoas este ano na cidade. A vacinação em massa foi determinada pelo juiz Luis Guilherme Pião, da 2ª Vara da Fazenda Pública do município. O governo do Estado e a prefeitura têm um prazo de sete dias para começar a imunização em massa. Se houver atraso, a multa diária será de R$ 10 mil a partir do oitavo dia. Pião concedeu liminar (decisão preliminar) à ação civil pública que o promotor Sérgio Clementino interpôs hoje no fórum da cidade."Será uma aplicação sem restrições, abrangendo todas as faixas etárias", afirmou Clementino. Ele recebeu um abaixo-assinado com mais de 600 assinaturas exigindo a vacinação em massa. "Dezenas de famílias de um condomínio abandonaram seus apartamentos com medo da doença", completou.