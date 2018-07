Juiz proíbe atriz de 16 anos de exibir seio em musical

Malu foi emancipada pelos pais tanto para poder fazer a cena como para viajar sozinha - embora ela sempre esteja acompanhada do pai. Mesmo assim, como a atriz ainda não completou 17 anos, o juiz, para tomar sua decisão, baseou-se no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que proíbe menores de 18 anos nus ou seminus nos eventos artísticos.

"O Despertar da Primavera", agora no Teatro Shopping Frei Caneca, conquistou um público cativo de adolescentes no Rio de Janeiro e em São Paulo por tratar de temas próprios da juventude, como a descoberta do amor e do desejo de conhecer o sexo. "São assuntos próprios do nosso público", conta Malu que, sobre a cena polêmica, não vê motivos para tanto barulho. "É um momento muito poético e ninguém se sentiu incomodado na plateia."

Foi justamente essa paixão dos espectadores que facilitou a volta do espetáculo. "Não voltaríamos por falta de patrocínio, mas os fãs acionaram todas mídias sociais até chamar a atenção de um novo patrocinador", disse Baitelli.