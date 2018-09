Juiz que criticou Maria da Penha pode voltar ao trabalho

Autor da decisão, o ministro do STF Marco Aurélio Mello disse que o afastamento do juiz foi inadequado porque as observações teriam sido feitas de forma abstrata, "sem individualizar-se este ou aquele cidadão".

"É possível que não se concorde com premissas da decisão proferida, com enfoques na seara das ideias, mas isso não se resolve afastando o magistrado dos predicados próprios à atuação como ocorre com a disponibilidade", afirmou. O juiz comparou a Lei Maria da Penha a "regras diabólicas". Para ele, "a desgraça humana" teria começado por causa da mulher.