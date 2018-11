Juiz que libertou assassino de Luziânia rebate críticas O juiz Luís Carlos de Miranda, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, rebateu ontem as críticas de autoridades à sua decisão de libertar, em dezembro, o pedreiro Adimar Jesus da Silva, que confessou ter assassinado seis jovens em Luziânia (GO), desde 30 de dezembro. Entre os críticos do magistrado estão o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, e senadores da CPI da Pedofilia.