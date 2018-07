Juiz recebe índios para discutir local de moradia Uma comissão composta por dez índios foi recebida há pouco pelo juiz federal Wilson José Witze, no Rio de Janeiro. A pauta do encontro é a definição de um local provisório de moradia alternativo à Aldeia Maracanã, local de onde os índios foram retirados na sexta-feira (22). Acompanham os índios na reunião advogados, antropólogos e o ex-presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) Mércio Gomes.