Juiz rejeita arquivamento de processo contra ex-chefe da Polícia Civil do Rio

RIO - O juiz em exercício da 32ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), Guilherme Schilling, rejeitou na segunda-feira o pedido do Ministério Público (MP-RJ) de arquivamento do inquérito contra o ex-chefe da Polícia Civil, Alan Turnowski. Os autos serão agora enviados ao Procurador Geral da Justiça. Turnowski foi indiciado pelo suposto vazamento de informações sigilosas durante a Operação Guilhotina, da Polícia Federal, em fevereiro deste ano.

Segundo inquérito da PF, a quebra de sigilo profissional de Turnowski possibilitou a fuga do sargento reformado da Polícia Militar Ricardo Afonso Fernandes, o Afonsinho, um dos chefes da milícia que atua na Favela Roquete Pinto, em Ramos, na zona oeste do Rio. O alerta teria sido feito em um telefonema de Turnowski ao filho de Afonsinho, o inspetor da Polícia Civil Christiano Gaspar Fernandes, também alvo da operação.

Em 11 de maio, o MP-RJ pediu o arquivamento do inquérito alegando que não havia provas de que o ex-chefe da polícia tivesse conhecimento prévio da Operação Guilhotina, ou de que tenha tentado facilitar a fuga de Fernandes e Afonsinho.

O juiz Guilherme Schilling, no entanto, rejeitou o arquivamento e determinou o retorno dos autos ao Procurador Geral da Justiça. Segundo ele, o pedido de arquivamento do MP-RJ não merece ser acolhido porque "é possível verificar interpretações destoantes quanto aos elementos carreados no procedimento inquisitorial". Para o juiz, um parecer da própria Procuradoria Geral considerou que havia indícios suficientes para justificar uma apuração maior do caso, o que contraria, portanto, o pedido de arquivamento.

A Operação Guilhotina levou à prisão 40 pessoas, sendo 30 policiais civis e militares. No último dia 19 de abril, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio concedeu habeas corpus para todos os envolvidos.