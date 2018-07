Juiz se desculpa em nome do TJ por demora em decisão O relator de um caso que foi julgado ontem, em São Paulo, ressaltou em sua decisão sua indignação em relação à demora de dez anos para que a Justiça desse um encaminhamento ao caso. Segundo consta no documento, o relator Magalhães Coelho afirmou: "Não posso iniciar o julgamento dos recursos interpostos nesses autos sem me referir, brevemente que seja, ao verdadeiro absurdo que aqui se consumou. (...) Embora sem responsabilidade pessoal no fato, vejo-me obrigado a me penitenciar perante os autores, em nome da minha instituição, por esse verdadeiro descalabro, que se procurará a partir de agora pôr fim."