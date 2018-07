Juiz Silveira é apontado como íntegro e cauteloso

Silveira começou como juiz substituto em Santos. Passou a titular em Peruíbe, também na Baixada Santista, seguindo depois para Santa Isabel, no interior do Estado. Em 1992, veio para a comarca da capital como juiz auxiliar. Desde 30 de maio de 2005 é o titular da 16ª Vara Cível da capital.

Em 2008, Silveira se inscreveu para atuar como juiz eleitoral. Preenchia todos os requisitos - nunca ter atuado como juiz eleitoral e ser o mais antigo da lista. O trabalho na 1ª Zona Eleitoral teve início em janeiro de 2009 e se encerra em dezembro deste ano.

Durante seis anos, Silveira foi professor do curso de especialização em Processo Civil da PUC. Nos últimos anos, coordenou a área de Soluções Alternativas de Conflitos na Escola Paulista de Magistratura.

A cassação do prefeito Gilberto Kassab, de sua vice, Alda Marco Antonio, e de 24 vereadores e suplentes - 16 no ano passado e outros 8 nesta semana - é a primeira grande ação do juiz que atua na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo. Praticamente desconhecido no meio, é considerado íntegro, extremamente cautelosa e responsável.

DESCONHECIDO

Advogados que atuam na área eleitoral dizem não conhecer Silveira. "Não é tão conhecido, é bem provável que seja da classe de juízes, começando a atuar na área eleitoral há pouco tempo", afirmou advogado do setor, que já ocupou o posto no juizado eleitoral paulistano há alguns anos.

"Não há dúvida da seriedade deste homem. Sua decisão está fundamentada. Do ponto de visita do Direito, do mérito, está correta a decisão", comentou outro advogado paulista.

Reservado, Silveira mostra-se gentil no trato com as pessoas. Mesmo sob pressão, como a provocada pelo atual caso de cassações em andamento, o juiz continua cortês e não se excede, tampouco na fala com outros servidores da Justiça Eleitoral, contam pessoas que atuam próximo à 1ª Zona Eleitoral.