Juiz sinaliza que convocará testemunha extra O juiz Adilson Simoni, presidente do júri de Gil Rugai, afirmou na tarde desta quarta-feira que estuda a possibilidade de convocar uma testemunha extra: Rudi Otto, ex-sócio do réu. Segundo depoimentos juntados ao processo, Otto teria visto Gil com uma arma semelhante à usada no crime. A pistola semiautomática calibre 380 teria sido vista em uma gaveta no escritório onde os dois trabalhavam. Neste suposto testemunho, Otto teria afirmado ainda que chegou a segurar a arma.