Juiz suspende criação de parque em Iporanga (SP) O juiz Raphael Garcia Pinto, da Comarca de Eldorado, mandou suspender os efeitos de um decreto da prefeitura de Iporanga, no Vale do Ribeira, região sul do Estado de São Paulo, criando um parque público de 5,2 mil hectares no município. A área seria usada para a venda de compensações ambientais.