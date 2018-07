Juiz suspende greve dos policiais civis no Ceará O juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, no Ceará, Carlos Augusto Gomes Correia, determinou ontem a suspensão da greve dos policiais civis do Estado. Segundo o Tribunal de Justiça, o juiz concedeu parcialmente liminar em ação cautelar ajuizada pelo Governo do Estado determinando o retorno imediato dos policiais às atividades. O magistrado determinou também o pagamento de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento da decisão por parte do Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará (Sinpoci-CE). O comando da greve ainda será comunicado sobre a decisão judicial.