Juiz veta contrato de organizadora de prova dos Correios Uma liminar proferida pelo juiz federal substituto Paulo Ricardo de Souza Cruz, da 5ª Vara da Justiça Federal de Brasília, suspendeu a contratação da empresa responsável pelo concurso nacional dos Correios. A notificação chegou à estatal no fim da tarde de ontem, segundo a assessoria do órgão, que divulgou uma nota ainda no começo da noite sobre a suspensão. De acordo com a nota, foi sustado o processo de contratação da Cesgranrio, que iria aplicar as provas para as mais de 6.500 vagas para diversos setores.