Juiz veta saídas temporárias de presidiários O juiz Jayme Garcia dos Santos Júnior, titular da Vara das Execuções Criminais de Guarulhos, na Grande São Paulo, decidiu por meio de portaria proibir a saída temporária coletiva dos presos do regime semiaberto da cidade - que tem 1,1 mil presos nessa condição. Com isso, os detentos não vão deixar os presídios do município na Páscoa e nas outras datas tradicionais a que têm direito: Dia das Mães, dos Pais e das Crianças. A única exceção do magistrado foi o Natal.