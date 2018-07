Juíza aceita denúncia contra bombeiros e PMs do RJ A juíza Ana Paula Monte Figueiredo Pena Barros, da Auditoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro, aceitou denúncia do Ministério Público Estadual (MP) contra 429 bombeiros e dois policiais militares. Eles responderão pelos crimes de motim, dano em material ou aparelhamento de guerra, dano em aparelhos e instalações de aviação e navais, e em estabelecimentos militares.