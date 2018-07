Juíza aceita denúncia contra PMs por morte de motoboy A juíza Tânia Magalhães Avelar Moreira da Silveira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, aceitou ontem a denúncia apresentada pelo Ministério Público (MP) contra os quatro policiais militares acusados da morte do motoboy Alexandre Menezes dos Santos, ocorrida no último dia 8.