Juíza alerta pais sobre risco de filho ir a 'rolezinho' A juíza da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Rio, Ivone Ferreira Caetano, divulgou nesta terça-feira, 21, nota em que alerta os pais sobre os riscos da participação dos filhos nos "rolezinhos". "Diante da proporção que tais eventos tomaram ao longo desta semana, e da diversidade de pessoas envolvidas nestes movimentos, com os mais diversos objetivos e intenções, alerta-se quanto à necessidade de que pais ou responsáveis por crianças e adolescentes orientem seus filhos para que não compareçam aos locais onde tais eventos ocorrerão", afirma. Ivone leva em conta "os fatos ocorridos em São Paulo e Belo Horizonte em eventos similares" e dirige a nota aos "pais e responsáveis por crianças e adolescentes desta cidade" do Rio.